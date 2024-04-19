Скільки стажу треба мати
У 2024 році для отримання пенсії за віком громадяни, які досягли пенсійного віку, тобто 60 років, повинні мати не менше 31 року страхового стажу.
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Наступні п’ять років мінімальна кількість страхового стажу, необхідна для отримання пенсії, буде збільшуватися. Таким чином, особи, які вийдуть на пенсію у 2028 році, мають мати щонайменше 35 років страхового стажу для призначення пенсії.
Що таке страховий стаж
Страховий стаж визначається як період, протягом якого особа мала статус застрахованої особи у системі загальнообов’язкового державного пенсійного (соціального) страхування і за який були регулярно сплачені страхові внески у розмірі не нижчому від мінімально встановленого. У разі, коли виплачувана зарплата нижча за мінімум, роботодавець зобов'язаний збільшити суму внеску до мінімально необхідного рівня.
Хто ще може вийти на пенсію
У 2024 році особи, які досягли 63 років, мають право на пенсію, якщо вони накопичили щонайменше 21 рік страхового стажу. Вимоги до мінімального стажу з часом зростатимуть:
- у 2025 році потрібно мати від 22 до 32 років стажу;
- у 2026 році – від 23 до 33 років;
- у 2027 році – від 24 до 34 років;
- у 2028 році – від 25 до 35 років.