Скільки стажу треба мати

У 2024 році для отримання пенсії за віком громадяни, які досягли пенсійного віку, тобто 60 років, повинні мати не менше 31 року страхового стажу.

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Наступні п’ять років мінімальна кількість страхового стажу, необхідна для отримання пенсії, буде збільшуватися. Таким чином, особи, які вийдуть на пенсію у 2028 році, мають мати щонайменше 35 років страхового стажу для призначення пенсії.

Що таке страховий стаж



Страховий стаж визначається як період, протягом якого особа мала статус застрахованої особи у системі загальнообов’язкового державного пенсійного (соціального) страхування і за який були регулярно сплачені страхові внески у розмірі не нижчому від мінімально встановленого. У разі, коли виплачувана зарплата нижча за мінімум, роботодавець зобов'язаний збільшити суму внеску до мінімально необхідного рівня.

До слова! У період воєнного стану не передбачено можливість не сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також такі періоди не враховуються до страхового стажу, якщо за них не внесено ЄСВ.

Хто ще може вийти на пенсію

У 2024 році особи, які досягли 63 років, мають право на пенсію, якщо вони накопичили щонайменше 21 рік страхового стажу. Вимоги до мінімального стажу з часом зростатимуть:

у 2025 році потрібно мати від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

Важливо! Для осіб віком 65 років для виходу на пенсію достатньо 15 років стажу, і цей критерій залишиться незмінним у наступні роки.