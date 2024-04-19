Сколько стажа надо иметь

В 2024 году для получения пенсии по возрасту граждане, достигшие пенсионного возраста, то есть 60 лет, должны иметь не менее 31 года страхового стажа.

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Следующие пять лет минимальное количество страхового стажа, необходимое для получения пенсии, будет увеличиваться. Таким образом, лица, которые выйдут на пенсию в 2028 году, должны иметь не менее 35 лет страхового стажа для назначения пенсии.

Что такое страховой стаж



Страховой стаж определяется как период, в течение которого лицо имело статус застрахованного лица в системе общеобязательного государственного пенсионного (социального) страхования и за который были регулярно уплачены страховые взносы в размере не ниже минимально установленного. В случае, когда выплачиваемая зарплата ниже минимум, работодатель обязан увеличить сумму взноса до минимально необходимого уровня.

К слову! В период военного положения не предусмотрена возможность не платить Единый социальный взнос (ЕСВ), а также такие периоды не учитываются в страховой стаж, если за них не внесен ЕСВ.

Кто еще может выйти на пенсию

В 2024 году лица, достигшие 63 лет, имеют право на пенсию, если они накопили не менее 21 года страхового стажа. Требования к минимальному стажу со временем будут расти:

в 2025 году нужно иметь от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Важно! Для лиц в возрасте 65 лет для выхода на пенсию достаточно 15 лет стажа, и этот критерий останется неизменным в последующие годы.