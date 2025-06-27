Важливі зміни перед вихідними: що відбувається з курсом злотого зараз

Протягом червня курс злотого був стабільний. Зміни, які відбувалися, майже не відчувалися. Водночас в кінці місяця вагомо збільшився офіційний курс.

Як змінився офіційний курс злотого

Станом на 27 червня, офіційний курс злотого сягнув – 11,45 гривні (+7 копійок, порівняно з 26 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як зазначає "Мінфін", середній банківський курс злотого зараз такий:

купівля – 11 гривні за злотий (+7 копійок, якщо порівнювати з 26 червня);

продаж – 11,55 гривні за злотий (+2 копійки).

Змінилась ситуація і в обмінниках:

купівля – 11,35 гривні за злотий (+5 копійок);

продаж – 11,50 гривні за злотий (+10 копійок).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих

у банку 100 злотих можна придбати за орієнтовно – 1 155 гривень;

а от в обміннику покупка 100 злотих обійдеться у приблизно – 1 150 гривень.

Скільки вдасться отримати за 100 злотих зараз