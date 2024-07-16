Пенсії працюючих пенсіонерів в Україні: нові дані від ПФУ

Станом на 1 липня 2024 року в Україні серед 10,3 мільйона пенсіонерів. З них продовжували працювати 2,7 мільйона осіб.

Скільки отримують працюючі пенсіонери

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсій становив – 5 816,62 гривні, а для працюючих пенсіонерів – 6 216,20 гривень. З початку року середня пенсія працюючих пенсіонерів зросла на 9,8%, тобто на 555,15 гривні.

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При цьому розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком – 72,92%

з інвалідності – 15,03%

у разі втрати годувальника – 6,25%

за вислугу років – 5,21%

соціальні пенсії – 0,55%

довічне утримання суддів – 0,04%.

Одноразова грошова допомога для пенсіонерів

Вже у серпні 2024 року деякі пенсіонери зможуть отримати одноразову грошову допомогу. Сума виплати може коливатися від 300 до 3000 гривень. Одноразова допомога буде надана громадянам, які мають інвалідність, отримали травми на виробництві або з інших причин.