Хто зможе вийти на пенсію у 2025

Щоб вийти на пенсію у 60 років, майбутньому пенсіонеру необхідно набути щонайменше 32 роки стажу. Для 63 та 65 років ця норма менша.

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Зараз, відповідно до віку, ці мінімуми такі:

щоб вийти на пенсію у 63 роки українець має набути щонайменше 22 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Як зміняться ці норми

До 2028 року мінімуми для виходу на пенсію у 60 та 63 роки змінюватимуться. Аби піти на заслужений відпочинок у 65 років поки що буде достатньо 15 років стажу.

Для тих, хто прагне вийти на пенсію у 60 років, ситуація виглядатиме так:

у 2026 році потрібно буде набути мінімум 33 роки стажу;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Охочим зробити це у 63 роки, встановлять такі норми: