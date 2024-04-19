Понад 10 тисяч гривень пенсії: скільки українців отримують такі виплати

Середня пенсія в Україні складає трохи більше 5 тисяч гривень. Втім, частина українців має пенсії, які перевищують 10 тисяч гривень.

Скільки українців мають високу пенсію

За даними Пенсійного фонду України, пенсію понад 10 000 гривень отримує трохи більше 12% усіх пенсіонерів.

Читайте також Пенсії в Україні: скільки переселенців продовжать отримувати виплати після ідентифікації

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні такі пенсійні виплати було нараховано 1 224 710 пенсіонерам. Загалом в Україні налічується 10 154 705 пенсіонерів.

Структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році має наступний вигляд:

2 725 285 осіб (26,8%) отримують пенсію до 3000 гривень;

1 754 068 осіб (17,3%) отримують від 3001 до 4000 гривень;

1 889 222 особи (18,6%) отримують від 4001 до 5000 гривень;

2 561 420 осіб (5,2%) отримують від 5001 до 10000 гривень;

1 224 710 осіб (12,1%) отримують понад 10000 гривень.

Розміри пенсії в Україні / Інфографіка – ПФУ

Як змінилися пенсії українців у 2024 році

У першому кварталі 2024 року середній розмір пенсій в Україні зріс на 9,6%, досягаючи 5743,27 гривні, що на 505,02 гривні більше порівняно з попереднім періодом. При цьому, рівень інфляції за цей час склав 1,2%.

! Цьогорічна індексація пенсій була встановлена на рівні 7,96%. Найменше збільшення пенсій становило 100 гривень, а найбільше досягло 1500 гривень.

Загальна кількість проіндексованих пенсій перевищила 10 мільйонів осіб, зокрема: