Дефіцит електроенергії в Україні може охопити 15% споживачів

Внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, цієї зими потрібно бути готовими до обмежень електроенергії. Адже дефіцит світла може торкнутися 15% споживачів.

Дефіцит електроенергії

За даними в "Інфляційному звіті" Нацбанку за жовтень, дефіцит електроенергії цієї зими може охопити 15% споживачів.

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Відтак, у зимовий період для українців:

обмежуватимуть економічну активність пошкодження енергетичної інфраструктури;

вимушено зменшуватимуть споживання електроенергії через ракетні обстріли Росії.

Що буде з запасами на опалювальний сезон

Ці обмеження стосуватимуться

Щодо запасів газу та вугілля, то за оцінками НБУ вони будуть на мінімально достатньому рівні на початок опалювального сезону.

Але в разі холоднішої за норму погоди або додаткових руйнувань енергетичної інфраструктури у години максимального споживання для балансування системи доведеться вдаватися до примусових відключень по всій країні, а дефіцит електроенергії може охопити понад 15% споживачів України,

– йдеться у звіті.

Укргідрометцентр наразі прогнозує помірно холодну зиму в Україні.

Крім цього, складнощі в енергетиці зумовлять поглиблення спаду реального ВВП з у IV кварталі, тобто з жовтня по грудень.

До теми Тарифи на світло не зміняться до кінця опалювального сезону

Як кожному українцю заощадити електроенергію

Замініть звичайні лампи на енергоощадні;

Можна замінити на люмінесцентні з пониженим вмістом ртуті, або ж на світлодіодні, які трішки дорожчі, проте прослужать довше.

Вимикайте світло;

Найлегший та найпростіший спосіб, що не потребує ніяких витрат – випрацювати у себе звичку гасити світло кожного разу як виходите з кімнати.

Не залишайте зарядні пристрої у розетці;

Якщо цього не зробити, то електричні прилади чи зарядні пристрої продовжуватимуть споживати електроенергію. Відповідно, ви сплачуватиме зайві кошти.

Менше використовуйте телевізор;

Переглядати фільм можна на зарядженому планшеті чи комп'ютері, а новини читати у телеграм-каналах через смартфон.

Придбайте заощаджувальні прилади;

Можна придбати спеціальні електронні прилади з таймером, і вони працюватимуть лише у чітко встановлений проміжок часу.

Техніка класу А ефективніша;

Саме клас А має найнижче енергоощадження. Існують прилади також класу А + та А ++, у яких енергоощадні можливості ще більші.

Приймайте частіше душ, а не ванну;

Бойлер у такому разі менше споживає електроенергії.

Встановіть розумний лічильник;

Тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) приблизно у два рази нижчі, ніж вдень.

Зробіть невеличкий ремонт;

Як би дивно це не звучало, але саме ремонт зможе зменшити споживання електроенергії. До прикладу, світлі шпалери та фарбування стелі у світлі кольори допоможе відбивати у приміщенні приблизно до 80% сонячних променів.

"Відкладайте прання";

У більшості пральних машин є функція "відкладання прання", яке може допомогти зменшити електроспоживання у пікові години.



Як розумно використовувати електроприлади / Інфографіка 24 каналу

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