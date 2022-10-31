Дефіцит електроенергії в Україні може охопити 15% споживачів
Джерело:НБУ
Внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, цієї зими потрібно бути готовими до обмежень електроенергії. Адже дефіцит світла може торкнутися 15% споживачів.
Дефіцит електроенергії
За даними в "Інфляційному звіті" Нацбанку за жовтень, дефіцит електроенергії цієї зими може охопити 15% споживачів.
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Відтак, у зимовий період для українців:
- обмежуватимуть економічну активність пошкодження енергетичної інфраструктури;
- вимушено зменшуватимуть споживання електроенергії через ракетні обстріли Росії.
Що буде з запасами на опалювальний сезон
Щодо запасів газу та вугілля, то за оцінками НБУ вони будуть на мінімально достатньому рівні на початок опалювального сезону.
Але в разі холоднішої за норму погоди або додаткових руйнувань енергетичної інфраструктури у години максимального споживання для балансування системи доведеться вдаватися до примусових відключень по всій країні, а дефіцит електроенергії може охопити понад 15% споживачів України,
– йдеться у звіті.
Крім цього, складнощі в енергетиці зумовлять поглиблення спаду реального ВВП з у IV кварталі, тобто з жовтня по грудень.
До теми Тарифи на світло не зміняться до кінця опалювального сезону
Як кожному українцю заощадити електроенергію
- Замініть звичайні лампи на енергоощадні;
Можна замінити на люмінесцентні з пониженим вмістом ртуті, або ж на світлодіодні, які трішки дорожчі, проте прослужать довше.
- Вимикайте світло;
Найлегший та найпростіший спосіб, що не потребує ніяких витрат – випрацювати у себе звичку гасити світло кожного разу як виходите з кімнати.
- Не залишайте зарядні пристрої у розетці;
Якщо цього не зробити, то електричні прилади чи зарядні пристрої продовжуватимуть споживати електроенергію. Відповідно, ви сплачуватиме зайві кошти.
- Менше використовуйте телевізор;
Переглядати фільм можна на зарядженому планшеті чи комп'ютері, а новини читати у телеграм-каналах через смартфон.
- Придбайте заощаджувальні прилади;
Можна придбати спеціальні електронні прилади з таймером, і вони працюватимуть лише у чітко встановлений проміжок часу.
- Техніка класу А ефективніша;
Саме клас А має найнижче енергоощадження. Існують прилади також класу А + та А ++, у яких енергоощадні можливості ще більші.
- Приймайте частіше душ, а не ванну;
Бойлер у такому разі менше споживає електроенергії.
- Встановіть розумний лічильник;
Тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) приблизно у два рази нижчі, ніж вдень.
- Зробіть невеличкий ремонт;
Як би дивно це не звучало, але саме ремонт зможе зменшити споживання електроенергії. До прикладу, світлі шпалери та фарбування стелі у світлі кольори допоможе відбивати у приміщенні приблизно до 80% сонячних променів.
- "Відкладайте прання";
У більшості пральних машин є функція "відкладання прання", яке може допомогти зменшити електроспоживання у пікові години.
Як розумно використовувати електроприлади / Інфографіка 24 каналу