Дефицит электроэнергии
По данным в Инфляционном отчете Нацбанка за октябрь, дефицит электроэнергии этой зимой может охватить 15% потребителей.
Читайте также Паспорт, репутация и билет в кино: как будут использовать NFT в будущем
Следовательно, в зимний период для украинцев:
- будут ограничивать экономическую активность повреждения энергетической инфраструктуры;
- вынуждены будут уменьшать потребление электроэнергии из-за ракетных обстрелов России.
Что будет с запасами на отопительный сезон
Что касается запасов газа и угля, то, по оценкам НБУ, они будут на минимально достаточном уровне до начала отопительного сезона.
Но в случае холоднее нормы погоды или дополнительных разрушений энергетической инфраструктуры в часы максимального потребления для балансировки системы придется прибегать к принудительным отключениям по всей стране, а дефицит электроэнергии может охватить более 15% потребителей Украины,
– говорится в отчете.
Кроме этого, сложности в энергетике предопределят углубление спада реального ВВП в IV квартале, то есть с октября по декабрь.
Темы Тарифы на свет не изменятся до конца отопительного сезона
Как каждому украинцу сэкономить электроэнергию
- Замените обычные лампы на энергосберегающие;
Можно заменить люминесцентными с пониженным содержанием ртути, или же на светодиодные, которые немного дороже, однако прослужат дольше.
- Выключайте свет;
Самый легкий и простой способ, не требующий никаких затрат – выработать у себя привычку гасить свет всякий раз, когда выходите из комнаты.
- Не оставляйте зарядные устройства в розетке;
Если этого не сделать, электрические приборы или зарядные устройства будут продолжать потреблять электроэнергию. Соответственно вы будете платить лишние средства.
- Меньше используйте телевизор;
Просматривать фильм можно на заряженном планшете или на компьютере, а новости читать в телеграмм-каналах через смартфон.
- Купите сберегательные приборы;
Можно приобрести специальные электронные устройства с таймером, и они будут работать только в четко установленный промежуток времени.
- Техника класса А более эффективна;
Именно класс А имеет самое низкое энергосбережение. Существуют приборы также класса А+ и А++, у которых энергосберегающие возможности еще больше.
- Принимайте почаще душ, а не ванну;
Бойлер в таком случае меньше потребляет электроэнергию.
- Установите разумный счетчик;
Тарифы в ночной промежуток времени (с 23:00 до 07:00) примерно в два раза ниже, чем днем.
- Произведите небольшой ремонт;
Как бы странно это ни звучало, но именно ремонт сможет снизить потребление электроэнергии. К примеру, светлые обои и покраска потолка в светлые цвета поможет отражать в помещении примерно до 80% солнечных лучей.
- "Откладывайте стирку";
У большинства стиральных машин есть функция "откладывания стирки", которая может помочь снизить электропотребление в пиковые часы.
Как разумно использовать электроприборы / Инфографика 24 канала