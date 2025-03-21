Фінансування триває: яку суму пенсій було виплачено українцям у березні

Українцям може надходити пенсія декількома способами. Частина громадян отримує кошти на банківські рахунки, деякі – через "Укрпошту".

Скільки було витрачено з бюджету на пенсії у березні

Станом на 20 березня, на пенсійні виплати загалом було виділено 56,7 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! Пенсії українцям виплачуються з 4 по 25 число кожного місяця.

Більшість коштів надходила через банк, загалом – 47,2 мільярда гривень. А через "Укрпошту" надійшло майже в 4 рази менше – майже 9,5 мільярда гривень.

На житлові субсидії та пільги було загалом спрямовано 5 241,1 мільйона гривень. Також значна сума надавалась українцям у вигляді страхових виплат, загалом – 2 585,3 мільйона гривень (з них – 1 434 мільйони гривень – лікарняні).

Зверніть увагу! У березні фонд надав 789,6 тисячі послуг особам, які зверталися з різноманітними питаннями у ПФУ.