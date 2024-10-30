Долар та євро подешевшали на чорному ринку та в обмінниках

В банках валюти без суттєвих змін. Водночас на чорному ринку спостерігається спад вартості, як долара, так і євро. А найсуттєвіше валюти подешевшали знову в обмінниках при обміні валюти в гривню.

Курс валют у банках

Станом на ранок 30 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (без змін проти 29 жовтня) та продаж – по 41,65 гривні (+5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,60 гривні (без змін), а продаж – по 45,15 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (-5 копійок), а продати – по 41,60 гривні (-6 копійок).

(-5 копійок), а продати – по (-6 копійок). Купівля євро по 45,01 гривні (-9 копійок), а продаж по 45,15 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,87 гривні (-25 копійок), а продають – по 41,59 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають – по (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 44,63 гривні (-17 копійок), а продають – по 45,33 гривні (-2 копійки).

Що буде з курсом у листопаді

Як рощповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на готівковому ринку ціна у листопаді може коливаватися як від 41,3 гривні, так і до 42 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас коливання долара найімовірніше відбуватимуться в значно вужчому проміжку: 41,5 – 41,9 гривні, який враховує часті зміни векторів.

Як додає Лєсовий, є ймовірність, що курс періодично то зростатиме, то знижуватиметься. Втім у тижневому вимірі це буде ледь помітним "просуванням" вгору.