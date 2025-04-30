Усе стабільно: як змінився курс злотого напередодні травня

Курс злотого продемонстрував вагоме зростання у квітні. Йдеться, зокрема, про період великодніх свят. Згодом ситуація почала стабілізуватись.

Який офіційний курс злотого в Україні

Офіційний курс злотого в Україні, станом на 30 квітня, складає – 11,07 гривень (-2 копійки, порівняно з 29 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну", середній банківський курс злотого перед травнем змінився так:

купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 квітня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація також змінилась не дуже вагомо:

купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,06 гривні за злотий (-1 копійка).

Яка сума потрібна сьогодні, щоб купити 100 злотих

щоб купити 100 злотих у банку сьогодні потрібно – 1 135 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 106 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих сьогодні

при здачі 100 злотих у банк, сьогодні можна виручити орієнтовно – 1 070 гривень;

а от, якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість виручити – 1 095 гривень.

Зверніть увагу! Курс залежить від місця, де відбувається обмін валюти і може відрізнятися від вказаного.