30 квітня, 13:48
Усе стабільно: як змінився курс злотого напередодні травня
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні на 30 квітня становить 11,07 гривень, зменшившись на 2 копійки порівняно з 29 квітня.
- Банківський курс злотого на купівлю та продаж залишився без змін, тоді як в обмінниках курс на продаж знизився на 1 копійку.
Курс злотого продемонстрував вагоме зростання у квітні. Йдеться, зокрема, про період великодніх свят. Згодом ситуація почала стабілізуватись.
Який офіційний курс злотого в Україні
Офіційний курс злотого в Україні, станом на 30 квітня, складає – 11,07 гривень (-2 копійки, порівняно з 29 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
За даними "Мінфіну", середній банківський курс злотого перед травнем змінився так:
- купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 квітня);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках ситуація також змінилась не дуже вагомо:
- купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,06 гривні за злотий (-1 копійка).
Яка сума потрібна сьогодні, щоб купити 100 злотих
- щоб купити 100 злотих у банку сьогодні потрібно – 1 135 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 106 гривень.
Скільки гривень можна виручити за 100 злотих сьогодні
- при здачі 100 злотих у банк, сьогодні можна виручити орієнтовно – 1 070 гривень;
- а от, якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість виручити – 1 095 гривень.
Зверніть увагу! Курс залежить від місця, де відбувається обмін валюти і може відрізнятися від вказаного.