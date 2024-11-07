Не змінювалась десятиліттями: яка зарплатня у президента США

Президента США вважають державним службовцем, і його зарплата виплачується з податків громадян. Офіційна зарплатня президентів не змінювалася з минулого століття.

Яку зарплатню отримує президент США

Президент Джо Байден заробляє 400 тисяч доларів на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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До президентської зарплати також додаються певні надбавки:

50 тисяч доларів на рік на особисті витрати, як-от одяг;

19 тисяч доларів на розважальні заходи;

100 тисяч доларів на ремонт Білого дому при переїзді.

Інші привілеї:

Безкоштовне медичне обслуговування.

Безкоштовний транспорт, зокрема президентський лімузин, гелікоптер Marine One та літак Air Force One.

Неподатковані 100 тисяч доларів на річні транспортні витрати.

Зауважте! Президент також користується послугами персоналу, включаючи кухарів, садівників та прибиральників.

Як змінювалася президентська зарплата

З моменту, коли Джордж Вашингтон став першим президентом США у 1789 році, зарплату президента було переглянуто лише п'ять разів:

1789 рік – 25 тисяч доларів на рік (за сучасними мірками, це близько 895,7 тисяч доларів).

– 25 тисяч доларів на рік (за сучасними мірками, це близько 895,7 тисяч доларів). 1873 рік – 50 тисяч доларів.

– 50 тисяч доларів. 1909 рік – 75 тисяч доларів.

– 75 тисяч доларів. 1949 рік – 100 тисяч доларів.

– 100 тисяч доларів. 1969 рік – 200 тисяч доларів.

– 200 тисяч доларів. 2001 рік – 400 тисяч доларів.

Важливо! Востаннє зарплата зросла у 2001 році, коли Конгрес подвоїв зарплату президента з 200 до 400 тисяч доларів, щоб гарантувати чесність і уникнути корупції серед президентів.

Цікаво, що під час свого попереднього терміну, що розпочався у 2016 році, Трамп не погодився брати зарплату. Натомість він передавав її різним установам щоквартально.

До слова! У четвертому кварталі 2019 року він пожертвував свою зарплату Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб для "підтримки зусиль у протидії коронавірусу".

Які зарплати в інших президентів

Є держави, лідери яких заробляють значно більше, ніж президент США. Серед них:

Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг – понад 1,5 мільйона доларів на рік, що є найвищим показником серед світових лідерів;

Лоуренс Вонг – понад 1,5 мільйона доларів на рік, що є найвищим показником серед світових лідерів; Президентка Швейцарії Віола Амгерд – 570 тисяч доларів на рік, займає друге місце;

Віола Амгерд – 570 тисяч доларів на рік, займає друге місце; Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе – понад 413 тисяч доларів на рік;

Ентоні Албанезе – понад 413 тисяч доларів на рік; Канцлер Німеччини Олаф Шольц – майже 294 тисячі доларів на рік.

Скільки заробляє президент України: