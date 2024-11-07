Не змінювалась десятиліттями: яка зарплатня у президента США
Президента США вважають державним службовцем, і його зарплата виплачується з податків громадян. Офіційна зарплатня президентів не змінювалася з минулого століття.
Яку зарплатню отримує президент США
Президент Джо Байден заробляє 400 тисяч доларів на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Читайте також ЄС хоче "подружитися" Трампом, щоб не переплачувати за імпорт
До президентської зарплати також додаються певні надбавки:
- 50 тисяч доларів на рік на особисті витрати, як-от одяг;
- 19 тисяч доларів на розважальні заходи;
- 100 тисяч доларів на ремонт Білого дому при переїзді.
Інші привілеї:
- Безкоштовне медичне обслуговування.
- Безкоштовний транспорт, зокрема президентський лімузин, гелікоптер Marine One та літак Air Force One.
- Неподатковані 100 тисяч доларів на річні транспортні витрати.
Зауважте! Президент також користується послугами персоналу, включаючи кухарів, садівників та прибиральників.
Як змінювалася президентська зарплата
З моменту, коли Джордж Вашингтон став першим президентом США у 1789 році, зарплату президента було переглянуто лише п'ять разів:
- 1789 рік – 25 тисяч доларів на рік (за сучасними мірками, це близько 895,7 тисяч доларів).
- 1873 рік – 50 тисяч доларів.
- 1909 рік – 75 тисяч доларів.
- 1949 рік – 100 тисяч доларів.
- 1969 рік – 200 тисяч доларів.
- 2001 рік – 400 тисяч доларів.
Важливо! Востаннє зарплата зросла у 2001 році, коли Конгрес подвоїв зарплату президента з 200 до 400 тисяч доларів, щоб гарантувати чесність і уникнути корупції серед президентів.
Цікаво, що під час свого попереднього терміну, що розпочався у 2016 році, Трамп не погодився брати зарплату. Натомість він передавав її різним установам щоквартально.
До слова! У четвертому кварталі 2019 року він пожертвував свою зарплату Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб для "підтримки зусиль у протидії коронавірусу".
Які зарплати в інших президентів
Є держави, лідери яких заробляють значно більше, ніж президент США. Серед них:
- Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг – понад 1,5 мільйона доларів на рік, що є найвищим показником серед світових лідерів;
- Президентка Швейцарії Віола Амгерд – 570 тисяч доларів на рік, займає друге місце;
- Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе – понад 413 тисяч доларів на рік;
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц – майже 294 тисячі доларів на рік.
Скільки заробляє президент України:
- Згідно з декларацією, Володимир Зеленський отримує 336 тисяч гривень на рік, або 28 тисяч гривень на місяць, без надбавок та премій.
- Загальні доходи Зеленського та його родини зменшилися з майже 11 мільйонів гривень у 2021 році до близько 4 мільйонів гривень у 2022 році.