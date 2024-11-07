Яку зарплатню отримує президент США

Президент Джо Байден заробляє 400 тисяч доларів на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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До президентської зарплати також додаються певні надбавки:

  • 50 тисяч доларів на рік на особисті витрати, як-от одяг;
  • 19 тисяч доларів на розважальні заходи;
  • 100 тисяч доларів на ремонт Білого дому при переїзді.

Інші привілеї:

  • Безкоштовне медичне обслуговування.
  • Безкоштовний транспорт, зокрема президентський лімузин, гелікоптер Marine One та літак Air Force One.
  • Неподатковані 100 тисяч доларів на річні транспортні витрати.

Зауважте! Президент також користується послугами персоналу, включаючи кухарів, садівників та прибиральників.

Як змінювалася президентська зарплата

З моменту, коли Джордж Вашингтон став першим президентом США у 1789 році, зарплату президента було переглянуто лише п'ять разів:

  • 1789 рік – 25 тисяч доларів на рік (за сучасними мірками, це близько 895,7 тисяч доларів).
  • 1873 рік – 50 тисяч доларів.
  • 1909 рік – 75 тисяч доларів.
  • 1949 рік – 100 тисяч доларів.
  • 1969 рік – 200 тисяч доларів.
  • 2001 рік – 400 тисяч доларів.

Важливо! Востаннє зарплата зросла у 2001 році, коли Конгрес подвоїв зарплату президента з 200 до 400 тисяч доларів, щоб гарантувати чесність і уникнути корупції серед президентів.

Цікаво, що під час свого попереднього терміну, що розпочався у 2016 році, Трамп не погодився брати зарплату. Натомість він передавав її різним установам щоквартально.

До слова! У четвертому кварталі 2019 року він пожертвував свою зарплату Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб для "підтримки зусиль у протидії коронавірусу".

Які зарплати в інших президентів

Є держави, лідери яких заробляють значно більше, ніж президент США. Серед них:

  • Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг – понад 1,5 мільйона доларів на рік, що є найвищим показником серед світових лідерів;
  • Президентка Швейцарії Віола Амгерд – 570 тисяч доларів на рік, займає друге місце;
  • Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе – понад 413 тисяч доларів на рік;
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц – майже 294 тисячі доларів на рік.

Скільки заробляє президент України:

  • Згідно з декларацією, Володимир Зеленський отримує 336 тисяч гривень на рік, або 28 тисяч гривень на місяць, без надбавок та премій.
  • Загальні доходи Зеленського та його родини зменшилися з майже 11 мільйонів гривень у 2021 році до близько 4 мільйонів гривень у 2022 році.