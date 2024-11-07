Какую зарплату получает президент США
Президент Джо Байден зарабатывает 400 тысяч долларов в год, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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К президентской зарплате также добавляются определенные надбавки:
- 50 тысяч долларов в год на личные расходы, например одежда;
- 19 тысяч долларов на развлекательные мероприятия;
- 100 тысяч долларов на ремонт Белого дома при переезде.
Другие привилегии:
- Бесплатное медицинское обслуживание.
- Бесплатный транспорт, в частности президентский лимузин, вертолет Marine One и самолет Air Force One.
- Необлагаемые 100 тысяч долларов на годовые транспортные расходы.
Заметьте! Президент также пользуется услугами персонала, включая поваров, садовников и уборщиков.
Как менялась президентская зарплата
С момента, когда Джордж Вашингтон стал первым президентом США в 1789 году, зарплату президента было пересмотрено только пять раз:
- 1789 год – 25 тысяч долларов в год (по современным меркам, это около 895,7 тысяч долларов).
- 1873 год – 50 тысяч долларов.
- 1909 год – 75 тысяч долларов.
- 1949 год – 100 тысяч долларов.
- 1969 год – 200 тысяч долларов.
- 2001 год – 400 тысяч долларов.
Важно! Последний раз зарплата выросла в 2001 году, когда Конгресс удвоил зарплату президента с 200 до 400 тысяч долларов, чтобы гарантировать честность и избежать коррупции среди президентов.
Интересно, что во время своего предыдущего срока, начавшегося в 2016 году, Трамп не согласился брать зарплату. Вместо этого он передавал ее различным учреждениям ежеквартально.
К слову! В четвертом квартале 2019 года он пожертвовал свою зарплату Департаменту здравоохранения и социальных служб для "поддержки усилий в противодействии коронавирусу".
Какие зарплаты у других президентов
Есть государства, лидеры которых зарабатывают значительно больше, чем президент США. Среди них:
- Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг – более 1,5 миллиона долларов в год, что является самым высоким показателем среди мировых лидеров;
- Президент Швейцарии Виола Амгерд – 570 тысяч долларов в год, занимает второе место;
- Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе – более 413 тысяч долларов в год;
- Канцлер Германии Олаф Шольц – почти 294 тысячи долларов в год.
Сколько зарабатывает президент Украины:
- Согласно декларации, Владимир Зеленский получает 336 тысяч гривен в год, или 28 тысяч гривен в месяц, без надбавок и премий.
- Общие доходы Зеленского и его семьи уменьшились с почти 11 миллионов гривен в 2021 году до около 4 миллионов гривен в 2022 году.