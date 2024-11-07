Какую зарплату получает президент США

Президент Джо Байден зарабатывает 400 тысяч долларов в год, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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К президентской зарплате также добавляются определенные надбавки:

50 тысяч долларов в год на личные расходы, например одежда;

19 тысяч долларов на развлекательные мероприятия;

100 тысяч долларов на ремонт Белого дома при переезде.

Другие привилегии:

Бесплатное медицинское обслуживание.

Бесплатный транспорт, в частности президентский лимузин, вертолет Marine One и самолет Air Force One.

Необлагаемые 100 тысяч долларов на годовые транспортные расходы.

Заметьте! Президент также пользуется услугами персонала, включая поваров, садовников и уборщиков.

Как менялась президентская зарплата

С момента, когда Джордж Вашингтон стал первым президентом США в 1789 году, зарплату президента было пересмотрено только пять раз:

1789 год – 25 тысяч долларов в год (по современным меркам, это около 895,7 тысяч долларов).

– 25 тысяч долларов в год (по современным меркам, это около 895,7 тысяч долларов). 1873 год – 50 тысяч долларов.

– 50 тысяч долларов. 1909 год – 75 тысяч долларов.

– 75 тысяч долларов. 1949 год – 100 тысяч долларов.

– 100 тысяч долларов. 1969 год – 200 тысяч долларов.

– 200 тысяч долларов. 2001 год – 400 тысяч долларов.

Важно! Последний раз зарплата выросла в 2001 году, когда Конгресс удвоил зарплату президента с 200 до 400 тысяч долларов, чтобы гарантировать честность и избежать коррупции среди президентов.

Интересно, что во время своего предыдущего срока, начавшегося в 2016 году, Трамп не согласился брать зарплату. Вместо этого он передавал ее различным учреждениям ежеквартально.

К слову! В четвертом квартале 2019 года он пожертвовал свою зарплату Департаменту здравоохранения и социальных служб для "поддержки усилий в противодействии коронавирусу".

Какие зарплаты у других президентов

Есть государства, лидеры которых зарабатывают значительно больше, чем президент США. Среди них:

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг – более 1,5 миллиона долларов в год, что является самым высоким показателем среди мировых лидеров;

Лоуренс Вонг – более 1,5 миллиона долларов в год, что является самым высоким показателем среди мировых лидеров; Президент Швейцарии Виола Амгерд – 570 тысяч долларов в год, занимает второе место;

Виола Амгерд – 570 тысяч долларов в год, занимает второе место; Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе – более 413 тысяч долларов в год;

Энтони Албанезе – более 413 тысяч долларов в год; Канцлер Германии Олаф Шольц – почти 294 тысячи долларов в год.

Сколько зарабатывает президент Украины: