Як зміняться тарифи на електроенергію у жовтні

У червні цього року вартість електроенергії зросла. Зараз цей тариф складає 4,32 гривні за кіловат-годину.

Чи зміниться тариф на електроенергію

Побутові споживачі і надалі матимуть тариф на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак, ті, хто користується електричним опаленням, зможуть платити значно менше, повідомляє Yasno.

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Річ у тім, що з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року діятиме пільгова ставка для таких громадян. Вони зможуть користуватися тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину.

Проте, така пільгова ставка діє не для всіх, вона може бути застосована лише за таких умов:

електроопалення офіційно зареєстроване;

місячне споживання не перевищує 2 тисячі кіловатів.

Аби отримати таку пільгу, потрібно звернутись до місцевого оператора системи розподілу електроенергії.

Зверніть увагу! Для бізнесу тариф на електроенергію з 1 жовтня не зміниться. НКРЕКП розглядає можливість підвищити його у листопаді.