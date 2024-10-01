Изменится ли тариф на электроэнергию

Бытовые потребители и в дальнейшем будут иметь тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час. Однако, те, кто пользуется электрическим отоплением, смогут платить значительно меньше, сообщает Yasno.

Читайте также Пенсии могут разочаровать: как увеличить свои выплаты на старости

Дело в том, что с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года будет действовать льготная ставка для таких граждан. Они смогут пользоваться тарифом 2,64 гривны за киловатт-час.

Однако, такая льготная ставка действует не для всех, она может быть применена только при следующих условиях:

электроотопление официально зарегистрировано;

месячное потребление не превышает 2 тысячи киловатт.

Чтобы получить такую льготу, нужно обратиться к местному оператору системы распределения электроэнергии.

Обратите внимание! Для бизнеса тариф на электроэнергию с 1 октября не изменится. НКРЭКУ рассматривает возможность повысить его в ноябре.