Хто буде отримувати найвищу пенсію у 2025 році

Цьогоріч максимальна пенсія зросла. З 1 січня 2024 року цей показник сягнув 23 610 гривень.

Чи зросте максимальна пенсія у 2025

У 2025 році максимальна пенсія не зростатиме. Це пов'язано з тим, що прожитковий мінімум у наступному році залишатиметься незмінним, повідомляє 24 Канал з посиланнм на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

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Зверніть увагу! Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" розмір максимальної пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів.

У максимальну пенсію "включаються" усі надбавки та доплати. Проте, в це значення не входить надбавка окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Відповідно до чинного законодавства, максимальну пенсію в Україні можуть отримувати:

науковці;

державні службовці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування.

Важливо! Рішення уряду свідчить, що розмір максимальної пенсії не буде змінюватись до 2028 року. Тобто це значення у 2025 році складатиме 23 610 гривень.