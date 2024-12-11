Возрастет ли максимальная пенсия в 2025 году

В 2025 году максимальная пенсия не будет расти. Это связано с тем, что прожиточный минимум в следующем году будет оставаться неизменным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.

Читайте также Придется платить даже если нет газа: о чем нужно знать украинцам

Обратите внимание! Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" размер максимальной пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов.

В максимальную пенсию "включаются" все надбавки и доплаты. Однако в это значение не входит надбавка отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Согласно действующему законодательству, максимальную пенсию в Украине могут получать:

ученые;

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления.

Важно! Решение правительства свидетельствует, что размер максимальной пенсии не будет меняться до 2028 года. То есть это значение в 2025 году будет составлять 23 610 гривен.