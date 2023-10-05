Пенсія у 2024 році зросте на 2,6 тисячі: про кого з пенсіонерів йдеться

Згідно з новими цифрами у бюджеті на 2024 рік мінімальна та максимальна пенсія зросте. Втім найсуттєвіше зросте саме рівень максимальної пенсії, яка збільшиться на понад 2 тисячі.

Пенсія в Україні зросте

Відповідно до проєкту бюджету на 2024 рік максимальна пенсія в Україні зросте на 2,6 тисячі гривень. Це відбулося через те, що прожитковий мінімум теж виріс.

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Відтак сума збільшилася з 2 093 гривень до 2 361 гривні. На такому самому рівні буде й мінімальна пенсія у 2024 році, а максимальна пенсія у десятикратному розмірі – 23 610 гривень.

Чи вистачить усім на індексацію

що з червня 2022 року по червень 2023 рік середня пенсія в Україні зросла на 874 гривень.

Наступного року бюджет Пенсійного фонду складатиме 322 мільярди гривень. Цих коштів вистачить на індексацію, яку проведуть навесні. Втім підвищення не буде різким, а отримають його лише ті, хто отримав пенсію не раніше, ніж 3 роки тому.

В Україні планують запровадити бальну систему нараховування пенсії. Втім детально про це ще не розповідали.

Водночас якщо глянути на показники, за якими зростали ціни, у 2024 році ця цифра сягне 52,2%. Відповідно для того, щоб підвищення пенсій компенсувало ріст цін потрібно, щоб мінімальна виплата була на рівні 2 944 гривень. Втім вона сягатиме лише 2 361 гривню.