Чи буде підвищення пенсій восени 2024 року

15 вересня 2024, 15:26
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

ПФУ

Проведення нових індексацій пенсії у 2024 році не передбачено. Перерахунки пенсій восени також не заплановані.

У кого зросте пенсія восени

Восени зростуть виплати пенсіонерів, що мають право на надбавку за віком. Ця доплата надається, якщо особа відповідає певним критеріям.

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Вимоги для отримання цієї надбавки такі:

  • пенсіонер має бути старше 70 років;
  • він має отримати пенсійну виплату за віком;
  • його загальна щомісячна пенсійна виплата має бути не більшою ніж 10 340,35 гривні.

Розмір цієї надбавки залежить від віку особи. Зараз вона складає:

  • для осіб від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;
  • особам від 75 до 79 років включно нараховується 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Така надбавка призначається автоматично. Тобто звертатись для її отримання самостійно у ПФУ непотрібно. 