Чи відбудеться зростання зарплат українців у 2024 році
10 липня 2024, 11:27Читать новость на русском
Джерело:Мінекономіки
Економіка України сильно постраждала після початку повномасштабної війни. У теперішній час ситуація всередині цієї галузі покращилась.
Як зміняться ціни у 2024 році
У Мінекономіки скоригували очікування відносно змін у розмірі зарплати протягом цього року. Показник зростання споживчих цін також буде іншим.
Читайте також 400 мільйонів на "Охматдит": Зеленський анонсував кошти на відновлення лікарні
Відповідно до нового прогнозу, споживчі ціни зростуть так:
- в середньому за рік вони збільшаться на 5,4%;
- з грудня по грудень зростуть на 7,9%.
Як зміниться розмір середньої зарплати
У попередньому прогнозі середня зарплата очікувалась на рівні 21 809 гривень. Однак, вірогідно, цей показник буде меншим і складе – 20 581 гривні.Цікаво, що показник реального зростання зарплати у попередньому прогнозі складав 8,5%. А у теперішньому – 12%. Це зростання пояснюється коригуванням інфляції.