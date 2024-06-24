Зменшення чи скасування пенсії: чому так може статися

Відповідно до чинного законодавства, ПФУ має змогу забрати у пенсіонера до 20% пенсії через певні обставини. Деякі громадяни можуть взагалі втратити свої виплати.

Чому скасовується пенсія

Пенсія може не надходити особі, яка не повідомила ПФУ про зміну певних обставин. Звернутись у Пенсійний фонд, громадянин має право протягом 10 днів.

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Про що потрібно повідомити ПФУ:

працевлаштування або звільнення;

початок або закінчення підприємницької діяльності;

зміна місця реєстрації;

припинення дії певного статусу;

виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;

зміну або отримання нового паспорта (наприклад, внаслідок крадіжки старого);

зміну прізвища чи інших важливих даних, на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб)

Що буде при неповідомленні ПФУ

Звернутись у ПФУ можна офлайн, завітавши у відділення. Також така послуга доступна онлайн, завдяки електронному порталу Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер спеціально чи випадково, своєчасно не повідомив ПФУ про зміни, його чекають санкції. Йдеться про грошові відрахування з пенсійних виплат. Завдяки цим коштам мають бути компенсовані втрати ПФУ.

Пенсіонер може зробити повернення добровільно, або ж його зобов'яжуть у примусовому порядку. Пенсійний фонд має право утримувати до 20% від пенсії.

Спеціалісти ПФУ легко виявляють вказані зміни, завдяки регулярним звіркам із державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців.