Чи скоротять пенсії до кінця 2024 року

Скорочення пенсії трапляється рідко, але в певних ситуаціях державні органи змушені застосовувати санкції до пенсіонерів. Про те, кого це може це торкнутися до кінця року, читайте далі.

Кому зменшать пенсію до кінця року

Зменшити розмір пенсійних виплат до кінця 2024 року можуть тим пенсіонерам, які працевлаштувалися, але не повідомили про це Пенсійний фонд. Таким особам може загрожувати штраф у розмірі до 20% від пенсійних виплат.

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Водночас пенсіонер має можливість сплатити цю суму добровільно, або ж вона інакше вона буде стягнута через суд. Це пов’язано з тим, що у випадку працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер зобов’язаний повідомити про це ПФУ протягом 10 днів.

Яким чином повідомити пенсіонеру ПФУ про зміни? Для повідомлення про працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності необхідно особисто звернутися до органу Пенсійного фонду України або зробити це онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою вважати пенсіонера непрацюючою особою.