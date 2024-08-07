Кому уменьшат пенсию до конца года

Уменьшить размер пенсионных выплат до конца 2024 года могут тем пенсионерам, которые трудоустроились, но не сообщили об этом Пенсионный фонд. Таким лицам может грозить штраф в размере до 20% от пенсионных выплат.

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В то же время пенсионер имеет возможность оплатить эту сумму добровольно, или же она иначе она будет взыскана через суд. Это связано с тем, что в случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер обязан сообщить об этом ПФУ в течение 10 дней.

Важно! Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием считать пенсионера неработающим лицом.