Какой размер этих выплат

Выплаты ко Дню Независимости в этом году варьируются в пределах 450 – 3 100 гривен. Все зависит от категории, к которой принадлежит лицо.

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Какие выплаты стоит ожидать:

3 100 гривен – гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

3 100 гривен – для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы;

2 900 гривен – II группы;

2 700 гривен – III группы;

1 000 гривен – участникам боевых действий;

450 гривен – бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и так далее.

Также указанные надбавки получат члены семей лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, или погибли в результате участия в войне. Женам и мужьям такая доплата предоставляется, если они повторно не женились (не выходили замуж).

Обратите внимание! Пенсионерам такая надбавка добавляется автоматически к основному размеру пенсии.