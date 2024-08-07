Який розмір цих виплат

Виплати до Дня Незалежності цьогоріч варіюються в межах 450 – 3 100 гривень. Усе залежить від категорії до якої належить особа.

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Які виплати варто очікувати:

3 100 гривень – громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

3 100 гривень – для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи;

2 900 гривень – ІІ групи;

2 700 гривень – ІІІ групи;

1 000 гривень – учасникам бойових дій;

450 гривень – колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання тощо.

Також вказані надбавки отримають члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, чи загинули внаслідок участі у війни. Дружинам та чоловікам така доплата надається, якщо вони повторно не одружувались (не виходили заміж).

Зверніть увагу! Пенсіонерам така надбавка додається автоматично до основного розміру пенсії.