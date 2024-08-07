Кому зменшать пенсію до кінця року

Зменшити розмір пенсійних виплат до кінця 2024 року можуть тим пенсіонерам, які працевлаштувалися, але не повідомили про це Пенсійний фонд. Таким особам може загрожувати штраф у розмірі до 20% від пенсійних виплат.

Читайте також: Чи будуть виплати пенсіонерам до Дня Незалежності цьогоріч

Водночас пенсіонер має можливість сплатити цю суму добровільно, або ж вона інакше вона буде стягнута через суд. Це пов’язано з тим, що у випадку працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер зобов’язаний повідомити про це ПФУ протягом 10 днів.

Важливо! Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою вважати пенсіонера непрацюючою особою.