Масові звільнення ІТ-спеціалістів: чому скоротили понад 200 тисяч айтішників

Професії пов'язані з ІТ зараз неймовірно популярні. Однак, ринок доволі перенасичений, тому внаслідок автоматизації, працівників почали масово звільняти.

Чому айтішники втрачають роботу

Якщо вірити статистиці, понад як 236 тисяч працівників ІТ-сфери втратили роботу внаслідок масових скорочень. Очікується, що цьогоріч звільнених стане більше.

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З початку 2023 року скорочення відбулися у понад тисячі компаній. Проте, це не межа.

До прикладу, виробник телекомунікаційного обладнання "Cisco Systems" повідомив, що планує звільнення 350 співробітників. А стрімінговий сервіс "Roku" хоче скоротити штат на 10%. У яких ще компаніях відбулися масові звільнення: "Spotify";

"SAP";

"Amazon";

"Twilio";

"DocuSign";

"Electronic Arts";

"Business Machines";

"Palantir Technologies";

" Salesforce";

"Microsoft";

"Alphabet". В Україні В Україні середня зарплата айтішника становить 22 тисячі гривень. Для порівняння, цей же показник, по всім спеціальностям – 16,5 тисяч.

У 2022 році скоротили усього 154,34 тисячі співробітників.