Масові звільнення ІТ-спеціалістів: чому скоротили понад 200 тисяч айтішників

25 вересня 2023, 16:13
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Джерело:

Layoffs.fyi

Професії пов'язані з ІТ зараз неймовірно популярні. Однак, ринок доволі перенасичений, тому внаслідок автоматизації, працівників почали масово звільняти.

Чому айтішники втрачають роботу

Якщо вірити статистиці, понад як 236 тисяч працівників ІТ-сфери втратили роботу внаслідок масових скорочень. Очікується, що цьогоріч звільнених стане більше.

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З початку 2023 року скорочення відбулися  у понад тисячі компаній. Проте, це не межа.

Зверніть увагу! У 2022 році скоротили усього 154,34 тисячі  співробітників.

До прикладу, виробник телекомунікаційного обладнання "Cisco Systems" повідомив, що планує звільнення 350 співробітників. А стрімінговий сервіс "Roku" хоче скоротити штат на 10%. У яких ще компаніях відбулися масові звільнення:

  • "Spotify";
  • "SAP";
  • "Amazon";
  • "Twilio";
  • "DocuSign";
  • "Electronic Arts";
  • "Business Machines";
  • "Palantir Technologies";
  • " Salesforce";
  • "Microsoft";
  • "Alphabet".
В Україні середня зарплата айтішника становить 22 тисячі гривень. Для порівняння, цей же показник, по всім спеціальностям – 16,5 тисяч.
Автор: Анастасія Зорик