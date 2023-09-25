Хто вийде на пенсію раніше

Щорічно змінюється кількість стажу, яка необхідна для виходу на пенсію. Зараз чоловіки аби піти на заслужений відпочинок у 60 років мають отримати 35 років вислуги, жінки – 30 років.

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При тих же умовах, аби вийти на пенсію у 63 роки потрібно мати мінімум 20 років стажу, у 65 років – 15. Згодом ситуація буде змінюватися. Піти на заслужений відпочинок у 60 років громадяни зможуть:

у 2024 році маючи мінімум 31 рік стажу;

2025 рік – 32 роки стажу;

2026 рік – 33 роки стажу;

2027 рік – 34 роки стажу;

2028 рік – 35 роки стажу.

Вийти на пенсію у 60 років можуть і особи, які підпадають під певні категорії. Йдеться про:

Громадян, що отримали особливий статус: багатодітність, учасник бойових дій, інвалідність. Також до них відносяться особи, які були звільнені за 1,5 року до виходу на пенсію.

Постраждалих внаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС.

Пільговиків, працівників небезпечних підприємств.

Які пенсії в Україні

Розмір пенсійних виплат в Україні залежить від стажу, заробітної плати, стану здоров'я та інших факторів. ПФУ оприлюднили статистику, де вказано, що українці отримують такі кошти: