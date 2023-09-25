Хто вийде на пенсію раніше
Щорічно змінюється кількість стажу, яка необхідна для виходу на пенсію. Зараз чоловіки аби піти на заслужений відпочинок у 60 років мають отримати 35 років вислуги, жінки – 30 років.
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При тих же умовах, аби вийти на пенсію у 63 роки потрібно мати мінімум 20 років стажу, у 65 років – 15. Згодом ситуація буде змінюватися. Піти на заслужений відпочинок у 60 років громадяни зможуть:
- у 2024 році маючи мінімум 31 рік стажу;
- 2025 рік – 32 роки стажу;
- 2026 рік – 33 роки стажу;
- 2027 рік – 34 роки стажу;
- 2028 рік – 35 роки стажу.
Вийти на пенсію у 60 років можуть і особи, які підпадають під певні категорії. Йдеться про:
- Громадян, що отримали особливий статус: багатодітність, учасник бойових дій, інвалідність. Також до них відносяться особи, які були звільнені за 1,5 року до виходу на пенсію.
- Постраждалих внаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС.
- Пільговиків, працівників небезпечних підприємств.
Які пенсії в Україні
Розмір пенсійних виплат в Україні залежить від стажу, заробітної плати, стану здоров'я та інших факторів. ПФУ оприлюднили статистику, де вказано, що українці отримують такі кошти:
- 29, 5% пенсіонерів мають пенсії від 2 001 до 3 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 10,4% – понад 10 000 гривень.
- 0, 6% – до 2 000 гривень.