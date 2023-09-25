Кто выйдет на пенсию раньше

Ежегодно меняется количество стажа, необходимое для выхода на пенсию. Сейчас мужчины, чтобы пойти на заслуженный отдых в 60 лет, должны получить 35 лет выслуги, женщины – 30 лет.

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При тех же условиях, чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь минимум 20 лет стажа, в 65 лет – 15. Впоследствии ситуация будет меняться. Уйти на заслуженный отдых в 60 лет граждане смогут:

  • в 2024 году имея минимум 31 год стажа;
  • 2025 год – 32 года стажа;
  • 2026 год – 33 года стажа;
  • 2027 год – 34 года стажа;
  • 2028 год – 35 лет стажа.

Выйти на пенсию в 60 лет могут и лица, подпадающие под определенные категории. Речь идет о:

  • Граждане, получившие особый статус: многодетность, участник боевых действий, инвалидность. Также к ним относятся лица, уволенные за 1,5 года до выхода на пенсию.
  • Пострадавших в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС.
  • Льготников, работников опасных предприятий.

Какие пенсии в Украине

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от стажа, заработной платы, состояния здоровья и других факторов. ПФУ обнародовали статистику, где указано, что украинцы получают такие деньги:

  • 29,5% пенсионеров имеют пенсии от 2001 до 3000 гривен.
  • 23,2% – от 5001 до 10000 гривен.
  • 21,3% – от 3001 до 4000 гривен.
  • 15% – от 4001 до 5000 гривен.
  • 10,4% – более 10 000 гривен.
  • 0,6% – до 2 000 гривен.