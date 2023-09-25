Кто выйдет на пенсию раньше

Ежегодно меняется количество стажа, необходимое для выхода на пенсию. Сейчас мужчины, чтобы пойти на заслуженный отдых в 60 лет, должны получить 35 лет выслуги, женщины – 30 лет.

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При тех же условиях, чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь минимум 20 лет стажа, в 65 лет – 15. Впоследствии ситуация будет меняться. Уйти на заслуженный отдых в 60 лет граждане смогут:

в 2024 году имея минимум 31 год стажа;

2025 год – 32 года стажа;

2026 год – 33 года стажа;

2027 год – 34 года стажа;

2028 год – 35 лет стажа.

Выйти на пенсию в 60 лет могут и лица, подпадающие под определенные категории. Речь идет о:

Граждане, получившие особый статус: многодетность, участник боевых действий, инвалидность. Также к ним относятся лица, уволенные за 1,5 года до выхода на пенсию.

Пострадавших в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС.

Льготников, работников опасных предприятий.

Какие пенсии в Украине

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от стажа, заработной платы, состояния здоровья и других факторов. ПФУ обнародовали статистику, где указано, что украинцы получают такие деньги: