Кто выйдет на пенсию раньше
Ежегодно меняется количество стажа, необходимое для выхода на пенсию. Сейчас мужчины, чтобы пойти на заслуженный отдых в 60 лет, должны получить 35 лет выслуги, женщины – 30 лет.
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При тех же условиях, чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь минимум 20 лет стажа, в 65 лет – 15. Впоследствии ситуация будет меняться. Уйти на заслуженный отдых в 60 лет граждане смогут:
- в 2024 году имея минимум 31 год стажа;
- 2025 год – 32 года стажа;
- 2026 год – 33 года стажа;
- 2027 год – 34 года стажа;
- 2028 год – 35 лет стажа.
Выйти на пенсию в 60 лет могут и лица, подпадающие под определенные категории. Речь идет о:
- Граждане, получившие особый статус: многодетность, участник боевых действий, инвалидность. Также к ним относятся лица, уволенные за 1,5 года до выхода на пенсию.
- Пострадавших в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС.
- Льготников, работников опасных предприятий.
Какие пенсии в Украине
Размер пенсионных выплат в Украине зависит от стажа, заработной платы, состояния здоровья и других факторов. ПФУ обнародовали статистику, где указано, что украинцы получают такие деньги:
- 29,5% пенсионеров имеют пенсии от 2001 до 3000 гривен.
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен.
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен.
- 15% – от 4001 до 5000 гривен.
- 10,4% – более 10 000 гривен.
- 0,6% – до 2 000 гривен.