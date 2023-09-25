Чому айтішники втрачають роботу

Якщо вірити статистиці, понад як 236 тисяч працівників ІТ-сфери втратили роботу внаслідок масових скорочень. Очікується, що цьогоріч звільнених стане більше.

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З початку 2023 року скорочення відбулися у понад тисячі компаній. Проте, це не межа.

До прикладу, виробник телекомунікаційного обладнання "Cisco Systems" повідомив, що планує звільнення 350 співробітників. А стрімінговий сервіс "Roku" хоче скоротити штат на 10%. У яких ще компаніях відбулися масові звільнення:

  • "Spotify";
  • "SAP";
  • "Amazon";
  • "Twilio";
  • "DocuSign";
  • "Electronic Arts";
  • "Business Machines";
  • "Palantir Technologies";
  • " Salesforce";
  • "Microsoft";
  • "Alphabet".