Чому айтішники втрачають роботу
Якщо вірити статистиці, понад як 236 тисяч працівників ІТ-сфери втратили роботу внаслідок масових скорочень. Очікується, що цьогоріч звільнених стане більше.
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З початку 2023 року скорочення відбулися у понад тисячі компаній. Проте, це не межа.
До прикладу, виробник телекомунікаційного обладнання "Cisco Systems" повідомив, що планує звільнення 350 співробітників. А стрімінговий сервіс "Roku" хоче скоротити штат на 10%. У яких ще компаніях відбулися масові звільнення:
- "Spotify";
- "SAP";
- "Amazon";
- "Twilio";
- "DocuSign";
- "Electronic Arts";
- "Business Machines";
- "Palantir Technologies";
- " Salesforce";
- "Microsoft";
- "Alphabet".