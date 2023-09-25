Чому айтішники втрачають роботу

Якщо вірити статистиці, понад як 236 тисяч працівників ІТ-сфери втратили роботу внаслідок масових скорочень. Очікується, що цьогоріч звільнених стане більше.

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З початку 2023 року скорочення відбулися у понад тисячі компаній. Проте, це не межа.

Зверніть увагу! У 2022 році скоротили усього 154,34 тисячі співробітників.