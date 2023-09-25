Почему айтишники теряют работу
Если верить статистике, более 236 тысяч работников IТ-сферы потеряли работу в результате массовых сокращений. Ожидается, что в этом году уволенных станет больше.
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С начала 2023 года сокращения произошли более чем в тысяче компаний. Однако это не предел.
К примеру, производитель телекоммуникационного оборудования "Cisco Systems" сообщил, что планирует увольнение 350 сотрудников. А стриминговый сервис Roku хочет сократить штат на 10%. В каких еще компаниях произошли массовые увольнения:
- "Spotify";
- "SAP";
- "Amazon";
- "Twilio";
- "DocuSign";
- "Electronic Arts";
- "Business Machines";
- "Palantir Technologies";
- "Salesforce";
- "Microsoft";
- "Alphabet".