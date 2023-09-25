Почему айтишники теряют работу

Если верить статистике, более 236 тысяч работников IТ-сферы потеряли работу в результате массовых сокращений. Ожидается, что в этом году уволенных станет больше.

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С начала 2023 года сокращения произошли более чем в тысяче компаний. Однако это не предел.

К примеру, производитель телекоммуникационного оборудования "Cisco Systems" сообщил, что планирует увольнение 350 сотрудников. А стриминговый сервис Roku хочет сократить штат на 10%. В каких еще компаниях произошли массовые увольнения:

  • "Spotify";
  • "SAP";
  • "Amazon";
  • "Twilio";
  • "DocuSign";
  • "Electronic Arts";
  • "Business Machines";
  • "Palantir Technologies";
  • "Salesforce";
  • "Microsoft";
  • "Alphabet".