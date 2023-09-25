Почему айтишники теряют работу

Если верить статистике, более 236 тысяч работников IТ-сферы потеряли работу в результате массовых сокращений. Ожидается, что в этом году уволенных станет больше.

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С начала 2023 года сокращения произошли более чем в тысяче компаний. Однако это не предел.

Обратите внимание! В 2022 году сократили всего 154,34 тысячи сотрудников.