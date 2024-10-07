На випадок блекауту: Україна отримуватиме аварійну електроенергію зі Словаччини
Джерело:Укрінформ
Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС. Щобільше, країна готова необхідну аварійну підтримку Україні у разі необхідності.
Словаччина готова надати підтримку Україні
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна готова надавати Україні аварійні поставки електроенергії в разі блекауту. Про це він повідомив під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.
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Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії,
– розповів Фіцо.
При цьому, за його словами, Словаччина виступає за підтримку ідеї інтеграції України в єдину енергетичну систему ЄС.
На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення. Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас,
– сказав прем'єр-міністр Словаччини.
Фіцо також повідомив, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України. У ньому не буде летальної зброї, але передбачено підтримку енергетичної системи України.