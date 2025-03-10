Чи зможе Фіцо натиснути на Україну через транзит російського газу

З початку 2024 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Деякі країни, як-от Словаччина, не припиняють спроб переконати Україну відновити транзит.

Тиск на Україну через припинення транзиту

Рішення не продовжувати контракт після завершення дії угоди було непростим і ухвалювалося під тиском, зокрема з боку словацьких політиків, які фактично вдавалися до шантажу, передає 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, наполягає, щоб у підсумкових документах ЄС з’явилися формулювання щодо необхідності "активізувати пошук рішень у питанні транзиту газу".

Рішення України припинити транзит російського газу повністю відповідає енергетичній стратегії ЄС, яка передбачає повну відмову від газу з Росії до 2027 року. Цього планують досягти двома шляхами:

Пошуком альтернативних постачальників

Скороченням споживання газу всередині країн ЄС

З 2022 року Євросоюз теж ухвалив низку важливих змін у цьому питанні:

З 2021 по 2023 рік споживання газу в ЄС зменшилося на 20%;

Імпорт скрапленого газу (LNG) також почав скорочуватися;

Частка російського газу в загальному імпорті впала з майже 50% до 15% у 2023 році.

Які наслідки зупинки транзиту для ЄС

Для України припинення транзиту стало політичним кроком, який демонструє послідовність у відмові від співпраці з агресором. При цьому газотранспортна система продовжує працювати для внутрішніх потреб, попри обстріли інфраструктури з боку Росії.

Зауважте! У ЄС це спричинило зростання цін на газ, частково через припинення транзиту, але також через низьку генерацію вітрової енергії взимку та активне використання запасів.

Натомість зросли поставки через "Турецький потік" – у січні 2025 року обсяги зросли на 26,7% порівняно з минулим роком. Це створює нові виклики для стратегії ЄС з повної відмови від російського газу до 2027 року

Словацький слід у газовому питанні

Попри припинення транзиту російського газу територією України, Словаччина не зазнала критичних наслідків. Вона має заповнені газові сховища, які покривають зимові потреби, і вже з квітня планує подвоїти імпорт газу через "Турецький потік".

Крім того, Братислава має контракти з польською Orlen та можливість імпортувати газ через Австрію, Угорщину та Чехію.

Втім, прем’єр Роберт Фіцо продовжує тиснути на ЄС, вимагаючи повернення транзиту через Україну. Перед останнім самітом Європейської ради він навіть погрожував ветувати допомогу Києву.

Зауважте! Після цього у фінальному рішенні з'явилася згадка про потребу "активізувати зусилля" щодо газового транзиту з урахуванням позиції Словаччини.