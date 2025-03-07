Чи вирішать Україна та Словаччина питання щодо російського газу

У документі Євроради, як передає 24 Канал, йдеться про те, що обидві сторони конфлікту повинні активізувати зусилля стосовно розв'язання питання транзиту. Цікаво, що у ньому не уточнюється країна походження цього газу.

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Європейська рада закликає Комісію, Словаччину та Україну активізувати зусилля з пошуку дієвих рішень щодо питання транзиту газу, беручи до уваги занепокоєння, висловлені Словаччиною,

– зазначається у документі.

Річ у тім, що з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит газу з Росії через свою територію до Європи. Після цього словацький прем'єр Роберто Фіцо почав погрожувати Україні припинити постачання електроенергії та згодом повідомив про скорочення підтримки українців, які перебувають на території Словаччини.

На сьогодні Словаччина очікує, що Україна відновить транзит газу як "жест подяки". Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина завжди прагнула конструктивного діалогу та не виступала ініціатором блокування рішень на міжнародному рівні.