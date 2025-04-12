У Чорнобильській зоні відкрили першу сонячну електростанцію: що вона забезпечуватиме

Першу сонячну електростанцію відкрили в Чорнобильській зоні відчуження. Уже влітку там планують запустити ще одну – удвічі потужнішу.

Про це в суботу, 12 квітня, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна" та Укрінформ. Проєкт реалізовано в межах боротьби зі зміною клімату за підтримки іспанського уряду, вартість будівництва – 30 мільйонів гривень.

Дивіться також Фінляндія повністю відмовилася від використання вугілля в енергетиці

Що відомо про електростанцію

За словами міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, це важливий крок в умовах російських атак на енергетику. Добута енергія забезпечуватиме адміністративні будівлі та об'єкти Зони відчуження.

Потужність сонячної електростанції – 763 кВт, а площа забудови – майже 4 000 квадратних метрів. Обговорення проєкту розпочалися ще у 2019 році, однак процес затримався через повномасштабне вторгнення агресора.

Як виглядає електростанція в Чорнобилі: дивіться фото

Ця територія, як ніяка інша в Україні, підходить для того, аби розвивати тут саме проєкти відновлювальної енергетики, сонячну та вітрову генерацію,

– зазначила посадовиця.

Що каже посол Іспанії

Посол Іспанії Рікардо Лопес-Аранда Хагу розповів, що його країна підтримує український народ з початку російського вторгнення, зокрема у військово-політичній та економічній сферах.

Я хочу також висловити своє захоплення українським урядом, який, незважаючи на війну, опікується майбутніми проєктами "зеленого" відновлення для сталого розвитку України,

– зазначив він.

Держави й надалі співпрацюватимуть у так званих "зелених" проєктах.

У "Радіо Свобода" показали електростанцію: дивіться відео

До слова, у 2008 році Україна підписала договори щодо скорочення викидів парникових газів з японським та іспанським урядами в межах Кіотського протоколу. Йдеться про тепло-, термомодернізацію, утеплення будівель тощо.

Нагадаємо, 14 лютого російський "Шахед" поцілив у саркофаг Чорнобильської АЕС. У Greenpeace вважають, що через пожежу та пошкодження конструкція більше не функціонує належним чином.