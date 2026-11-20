Глобальний ринок альтернативної енергетики готується до серйозних цінових гойдалок через геополітичні рішення. Вже незабаром вартість популярного обладнання може суттєво змінитися, відкриваючи нові можливості для покупців.

Чому виробники масово розпродають обладнання

У жовтні експорт китайських сонячних елементів зріс на понад 21%, досягнувши позначки у 1,55 мільярда одиниць, пише Bloomberg. Такий ажіотаж викликаний тим, що іноземні покупці поспішають зробити запаси до початку грудня, про що свідчать дані Головного митного управління КНР.

Сплеск поставок став прямою реакцією на жорсткі торговельні заходи адміністрації Трампа, які спрямовані проти імпорту полікремнію та похідних матеріалів. Вже з 4 грудня Сполучені Штати запровадять нові мита та мінімальні ціни на імпорт, щоб обмежити доступ виробників з КНР на свій ринок. Це змушує імпортерів максимально прискорити закупівлі до настання дедлайну, що створює хаос на ринку.

Що це означає та коли чекати падіння цін

Для українців, які планують встановлювати сонячні електростанції, вимальовується доволі позитивний сценарій. За даними консалтингової компанії InfoLink, нинішній бум поставок неминуче призведе до перенасичення складів. У поєднанні зі слабким внутрішнім попитом у самому Китаї це спровокує нову хвилю розпродажів та суттєве зниження експортних цін вже у першому кварталі 2027 року.

Будь-яке значне зростання цін у четвертому кварталі є малоймовірним,

– зазначають аналітики InfoLink у своєму звіті.

Варто нагадати, що китайський експорт сонячних панелей скорочувався чотири місяці поспіль аж до вересня. Ситуація змінилася лише тоді, коли Вашингтон анонсував масштабні обмеження для захисту власних виробників від дешевого китайського демпінгу. Ця торговельна війна завдає серйозного удару по доходах Пекіна, але водночас створює вікно можливостей для споживачів з інших країн придбати обладнання для енергонезалежності за значно зниженою вартістю.

Тим часом американські законодавці вимагають від президента Дональда Трампа посилити тиск на Пекін щодо доступу до передових чипів США, зберігаючи при цьому діалог про безпеку штучного інтелекту. Ця тема стане ключовою під час зустрічі Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Шеньчжені.