Українцям платитимуть на 12% більше: в Німеччині збільшать розмір соцдопомоги
Джерело:Вundesregierung.de
У 2024 році українським біженцям платитимуть соцдопомогу на рівні з німцями. За планами місцевого уряду їх виплати зростуть на 12%
Українцям в Німеччині платитимуть більше
Федеральна рада затвердила постанову, яка передбачає збільшення стандартних ставок соціальної допомоги в Німеччині. Тож абсолютно усі люди, які залежать від соціальної допомоги або виплат Bürgergeld, наступного року отримають більше грошей.
Читайте також Індексація у 2024 році: як зростуть пенсіїНагадаємо! Допомога Bürgergeld – це виплати для осіб, які шукають роботу в Німеччині.
Тож розміри стануть такими:
- самотнім особам/самотнім батькам виплачуватимуть – 563 євро;
- сімейним парам на одного партнера – 506 євро;
- дорослі у закладах – 451 євро;
- підліткам 14 – 17 років – 471 євро;
- дітям 6 – 13 років – 390 євро;
- дітям до 5 років – 357 євро.
Суми на особисте шкільне приладдя також зростуть на 12%. У першій половині навчального року виплати збільшать із 116 до 130 євро, а у другій – із 58 до 65 євро.
Що планувала Німеччина раніше
Раніше була інформація, що Німеччина виплачуватиме повну соцдопомогу для біженців лише після трьох років отримання урізаної допомоги. Тобто влада виплачуватиме на кожну людину по 7 500 євро в рік.
До кінця січня спеціальна робоча група займатиметься розробкою спеціальної карти, яка обмежуватиме доступ до готівки. Ці заходи мають допомогти німцям заощадити 1 мільярд євро та послабити привабливість держави для мігрантів.
Влада країни наголосила, що після трьох років проживання у гуртожитках українці отримуватимуть лише ті виплати, які їм справді потрібні.