Українцям в Німеччині платитимуть більше

Федеральна рада затвердила постанову, яка передбачає збільшення стандартних ставок соціальної допомоги в Німеччині. Тож абсолютно усі люди, які залежать від соціальної допомоги або виплат Bürgergeld, наступного року отримають більше грошей.

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Нагадаємо! Допомога Bürgergeld – це виплати для осіб, які шукають роботу в Німеччині.

Тож розміри стануть такими:

самотнім особам/самотнім батькам виплачуватимуть – 563 євро;

сімейним парам на одного партнера – 506 євро;

дорослі у закладах – 451 євро;

підліткам 14 – 17 років – 471 євро;

дітям 6 – 13 років – 390 євро;

дітям до 5 років – 357 євро.

Суми на особисте шкільне приладдя також зростуть на 12%. У першій половині навчального року виплати збільшать із 116 до 130 євро, а у другій – із 58 до 65 євро.

Що планувала Німеччина раніше

Раніше була інформація, що Німеччина виплачуватиме повну соцдопомогу для біженців лише після трьох років отримання урізаної допомоги. Тобто влада виплачуватиме на кожну людину по 7 500 євро в рік.

До кінця січня спеціальна робоча група займатиметься розробкою спеціальної карти, яка обмежуватиме доступ до готівки. Ці заходи мають допомогти німцям заощадити 1 мільярд євро та послабити привабливість держави для мігрантів.

Влада країни наголосила, що після трьох років проживання у гуртожитках українці отримуватимуть лише ті виплати, які їм справді потрібні.