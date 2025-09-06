Держава у 2025 році змінила правила надання підтримки сім’ям із низькими доходами. Тепер отримати базову соціальну допомогу стало простіше, а розрахунок здійснюється за чіткою формулою.

Скільки зможуть отримувати малозабезпечені сімʼї?

У 2025 році держава збільшила обсяги підтримки для малозабезпечених сімей. Попри те, що прожитковий мінімум залишився на попередньому рівні, розповідає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Це стало можливим завдяки новій моделі обчислення базової соціальної допомоги, яка передбачає:

більші гарантії для родин із дітьми,

підвищені коефіцієнти для різних вікових груп,

спрощену систему нарахувань через об’єднання кількох видів виплат в одну.

Як розраховується виплата?

Відповідно до Держбюджету-2025 прожиткові мінімуми складають:

3 028 гривень для працездатних осіб;

2 563 гривні для дітей до 6 років;

3 196 гривень для дитини від 6 до 18 років.

Наприклад! Сім’я з п’яти осіб (батьки та троє дітей) у 2025 році має такий гарантований рівень: 3 028 гривень + 3 028 гривень + 2 563 гривень + 2 563 гривень + 3 196 гривень = 14 378 гривень.

Якщо фактичний дохід менший, держава компенсує різницю. Саме так працює нова формула: вона дозволяє розраховувати допомогу прозоро й передбачувано.

Хто вважається малозабезпеченим Малозабезпеченою визнається сім’я, чий сукупний дохід менший від гарантованого рівня прожиткового мінімуму. Для цього враховують прожиткові мінімуми всіх членів родини залежно від їхнього віку та статусу.

