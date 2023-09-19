Як українець може отримати грошову допомогу понад 3 тисячі гривень
19 вересня 2023, 17:20Читать новость на русском
Джерело:Мінветеранів
Уряд запровадив спеціальну допомогу для деяких українців. Для того аби отримати виплату, необхідно подати заяву до 1 листопада.
Як отримати виплати
Грошова допомога надається громадянам, які мають особливі заслуги перед державою. Раніше ці виплати надавалися до 9 травня, проте зараз вони призначаються до 24 серпня.
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Як саме діє цей механізм, пояснив директор Департаменту соцзахисту Мінветеранів Руслан Приходько, повідомляє 24 Канал. Деякі громадяни не змогли отримати свої кошти вчасно. Тому вони можуть подати відповідну заяву до ЦНАПу і ПФУ.
Якщо вам до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разову грошову виплату до Дня Незалежності України, зверніться, будь ласка, до 1 листопада до ПФУ або ЦНАП.
Розмір виплат для українців
- Особи, які отримали інвалідність внаслідок участі у військових діях або були малолітні (до 14 років)під час утримання у концтаборах чи інших місцях позбавлення волі і набули каліцтво мають право на виплати, відповідно до групи. I група – 3 100 гривень, II група – 2 900 гривень, III група – 2 700 гривень.
- Громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень
- Учасники Революції Гідності та бойових дій – 1 000 гривень
- Малолітні (до 18 років) в'язні концтаборів, гетто чи інших місць ув'язнення – 1 000 гривень.
- Члени родини загиблого українського воїна – 1 000 гривень.
- Члени сім'ї померлого ветерана війни, при умові, що особа не одружувалася вдруге – 650 гривень.
- Діти підпільників, партизанів й інших борців з націонал-соціалістським режимом у тилу та колишні повнолітні в'язні гетто чи концтаборів – 450 гривень.