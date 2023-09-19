Як отримати виплати

Грошова допомога надається громадянам, які мають особливі заслуги перед державою. Раніше ці виплати надавалися до 9 травня, проте зараз вони призначаються до 24 серпня.

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Як саме діє цей механізм, пояснив директор Департаменту соцзахисту Мінветеранів Руслан Приходько, повідомляє 24 Канал. Деякі громадяни не змогли отримати свої кошти вчасно. Тому вони можуть подати відповідну заяву до ЦНАПу і ПФУ.

Руслан Приходько Директор Департаменту соціального захисту Мінветеранів Якщо вам до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разову грошову виплату до Дня Незалежності України, зверніться, будь ласка, до 1 листопада до ПФУ або ЦНАП.

Розмір виплат для українців