Как получить выплаты
Денежная помощь предоставляется гражданам, имеющим особые заслуги перед государством. Ранее эти выплаты предоставлялись к 9 мая, но сейчас они назначаются к 24 августа.
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Как именно действует этот механизм, объяснил директор Департамента соцзащиты Минветеранов Руслан Приходько. 24 Канал. Некоторые граждане не смогли получить свои средства вовремя. Поэтому они могут подать соответствующее заявление в ЦНАП и ПФУ.
Если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины, обратитесь, пожалуйста, к 1 ноября в ПФУ или ЦНАП.
Размер выплат для украинцев
- Лица, получившие инвалидность вследствие участия в военных действиях или малолетние (до 14 лет) во время содержания в концлагерях или других местах лишения свободы и приобрели увечье, имеют право на выплаты, согласно группе. I группа – 3 100 гривен, II группа – 2 900 гривен, III группа – 2 700 гривен.
- Граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен
- Участники Революции Достоинства и боевых действий – 1 000 гривен
- Малолетние (до 18 лет) заключенные концлагерей, гетто или других мест заключения – 1 000 гривен.
- Члены семьи погибшего украинского воина – 1 000 гривен.
- Члены семьи умершего ветерана войны, при условии, что человек не женился во второй раз – 650 гривен.
- Дети подпольщиков, партизан и других борцов с национал-социалистским режимом в тылу и бывшие совершеннолетние узники гетто или концлагеря – 450 гривен.