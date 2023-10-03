Соцдопомога по-новому: в Україні хочуть реформувати виплати
Джерело:Інтерфакс-Україна
З 2024 року в Україні можуть запровадити уніфіковану соціальну допомогу для громадян. Її розмір розраховуватиметься згідно з доходом сім'ї.
Що таке уніфікована соцдопомога
Оксана Жолнович розповіла, що ідея реформи полягає в відлученні прожиткового мінімуму "від обтяжених факторів, які сьогодні не дозволяють його реально збільшувати". На її думку, реальний мінімум має бути на рівні понад 6 тисяч гривень.
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Допомогу хочуть прив'язати до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї.
Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тисяч гривень, бо якщо він або вона живуть самі, то мають витрачати кошти на всі базові потреби.
Тож залежно від категорії особі рахуватимуть 100% або 70% базового доходу. До слова діти та особи з інвалідністю завжди отримуватимуть 100%.
Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою,
– пояснила вона.
Проєкт цього закону вже опрацьовується і можливо незабаром буде представлено у Верховній Раді. Жолнович сподівається, що за сприятливих умов зміни можна буде вводити з липня 2024 року.
Хто отримає доплату до пенсії у жовтні
Ті пенсіонери, які мають статус ВПО, але певний період часу не отримували своїх виплат, у жовтні отримають надбавку. Їм заплатять додаткових 2 093 гривні.
Уряд збільшив бюджет ПФУ у 2023 році на 1 мільярд гривень для цих витрат. У вересні з них було витрачено 536 мільйонів гривень.Нагадаємо! Це питання регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165.
Також свої щомісячні доплати до пенсій отримають люди, які дожили до певного віку:
- віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.