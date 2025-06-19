Соціальна допомога у 2025 році: хто може отримати та який розмір виплат

Деякі українці, які належать до вразливих категорій населення, мають право на фінансову підтримку від держави. Однак розмір соціальної допомоги у 2025 році відрізняється залежно від статусу особи.

Який розмір соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям

Соціальні виплати для малозабезпечених сімей у 2025 році зросли у порівнянні з минулим роком на 5% і склали 60% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб і 145% для дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний бюджет.

Дивіться також Хто з осіб з інвалідністю може втратити виплати у червні

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 3 028 гривень, тому члени малозабезпечених сімей отримують такі суми допомоги:

працездатні особи – 1 816,8 гривні;

діти до досягнення повноліття – 4 634,2 гривні;

діти після досягнення 18 років, які навчаються – 4 390,6 гривні (але лише до 23 років);

особи, що втратили працездатність через інвалідність – 2 361 гривню.

Який розмір соціальної допомоги для дітей-сиріт

Діти, які втратили батьків, живуть у прийомних сім’ях чи будинках сімейного типу, теж мають право на соціальну допомогу у 2025 році.

Прожитковий мінімум для дітей встановлений у такому розмірі:

дітям до 6 років – 9 716,35 гривні;

дітям від 6 до 18 років – 4634,2 гривні;

дітям від 18 до 23 років, що навчаються, – 4 390,6 гривні.

Щоб обрахувати розмір соціальної допомоги, потрібно прожитковий мінімум для дитини певного віку помножити на 2,5 – це і буде сума виплат.

Важливо! Якщо у дитини-сироти чи дитини, що живе в прийомній сім’ї, є інвалідність, то для обрахунку розміру соціальної допомоги прожитковий мінімум треба множити на 3,5.

Який розмір соціальних виплат для дітей з інвалідністю

Для дітей з інвалідністю та дорослих, які мають інвалідність з дитинства, теж передбачена соціальна допомога у 2025 році. Вона нараховується у різному розмірі і залежить від прожиткового мінімум:

для людей з інвалідністю з дитинства 1 групи – 2 361 гривня;

для осіб зі статусом інвалідності з дитинства 2 групи – 1 889 гривень;

для людей, що мають інвалідність з дитинства 3 групи – 1 417 гривень;

для дітей віком до 18 років з інвалідністю – 1 653 гривні.

Який розмір соціальної допомоги для пенсіонерів

Пенсіонери, які не набули протягом життя необхідного стажу, також отримують соціальну допомогу від держави у 2025 році. Вона розраховується індивідуально на основі двох показників:

прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (3 261 гривня у 2025 році);

середньомісячного доходу сім’ї за попередні 6 місяців із розрахунку на одну особу.

Варто знати! Соціальна допомога пенсіонерам без стажу не може бути більшою, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень.