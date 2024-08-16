Хто з пенсіонерів отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії

В Україні вихід на пенсію можливий у віці 60, 63 або 65 років. Це залежить від наявного страхового стажу, який у 2024 році варіюється від 15 до 31 року.

Який розмір соціальної допомоги

Однак, якщо людина має менше ніж 15 років стажу, у 65 років вона замість пенсії отримуватиме від держави соціальну допомогу.

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Для визначення розміру соціальної допомоги необхідно врахувати два показники:

різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня;

середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні пів року.

Які документи необхідні для оформлення виплат

Максимальна сума такої виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 гривень.

Перш за все, для отримання соціальної пенсії слід звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання. Необхідно підготувати такі документи:

заяву;

паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан, яка заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість календарних місяців.

Розмір допомоги переглядається кожні 6 місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному доході.