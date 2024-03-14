Соціальна пенсія: як отримати та що потрібно для оформлення

Українці, які дожили до пенсійного віку, але не напрацювали відповідного страхового стажу, можуть претендувати на соціальну пенсію.

Хто може отримати соціальну пенсію

Люди, які до пенсійного віку не набули потрібного стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. У 2024 році вимоги до стажу такі:

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для виходу на пенсію у 60 років – 31 рік страхового стажу;

у 63 років – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Щороку, до 2028 року, вимоги до страхового стажу зростають на рік.

Соціальна пенсія є різницею між прожитковим мінімум для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року. Сума складає не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 028 гривень.

Таку виплату перераховують кожні 6 місяців з урахування майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Як оформити соціальну пенсію

Що оформити таку виплату треба звернутися до органів соцзахисту з наступними документами:

заявою;

паспортом і документом, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП;

довідкою ПФУ про наявний страховий стаж;

декларацією про доходи та майновий стан за останні пів року;

копією рішення про призначення опікуна (для того, кого визнано недієздатним).

Хто не може отримати соціальну пенсію

якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

особа отримує пенсію, соціальну допомогу, працює;

хтось із членів сім'ї особи протягом року перед зверненням по соціальну пенсію здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень;

вибіркова перевірка виявила додаткові джерела доходів, не зазначені в декларації — здавання в оренду житлового приміщення, заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби чи птиці);

у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира, загальна площа якої перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї й додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, або понад один автомобіля.

Соціальну пенсію можуть призначити не зважаючи на вищезгадані обставини, якщо в родині є особа з інвалідністю.