Що таке соціальна пенсія в Україні та хто може її отримати

Соціальна пенсія це виплати, які надають особі, якщо вона не має права на класичну допомогу. Проте це не всі категорії населення, які її отримують.

Хто отримує соціальну пенсію

Тож соціальну допомогу надають у трьох випадках:

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За віком — особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії.

За станом здоров’я — особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу.

За втратою годувальника — неповнолітнім дітям до 18 років і студентам очних відділень вишів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків.

Нагадаємо! Соціальну пенсію можуть отримувати також іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну на постійне проживання.

Соціальну пенсію за віком призначають, якщо особа має менше 15 років страхового стажу у 65 років. Її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму, тому нині становить 2 361 гривні.