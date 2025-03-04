Чи можна отримувати пенсію в 2025 році, якщо немає стажу

Для отримання пенсійних виплат необхідно мати певну кількість страхового стажу. Попри це непрацююча особа пенсійного віку має право на допомогу від держави.

Умови отримання допомоги від держави

Щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу, як для чоловіків так і для жінок. Але у деяких осіб може бути менше 15 років стажу та віці 65 років вони можуть претендувати на державну соціальну допомогу, яка заміняє пенсійні виплати, передає 24 Канал із посиланням на портал "Дія".

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Аби отримати тимчасову державну підтримку особа подає до органу соціального захисту населення заяву за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання.

Які документи необхідні для оформлення виплат

Також є уставлений перелік документів, необхідний для оформлення соціальної пенсії:

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики,

паспорт громадянина України,

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,

довідка про наявний трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду України,

декларація про доходи та майновий стан за останні шість календарних місяців,

копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною),

інформація про склад сім’ї особи

Варто зазначити! Соціальна пенсія може розглядатися кожні 6 місяців, з урахуванням змін у доходах та матеріальному стані заявника.