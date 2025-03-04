Условия получения помощи от государства

Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа, как для мужчин так и для женщин. Но у некоторых лиц может быть меньше 15 лет стажа и в возрасте 65 лет они могут претендовать на государственную социальную помощь, которая заменяет пенсионные выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".

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Чтобы получить временную государственную поддержку лицо подает в орган социальной защиты населения заявление по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания.

Какие документы необходимы для оформления выплат

Также есть уставлений перечень документов, необходимый для оформления социальной пенсии:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики,

паспорт гражданина Украины,

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

справка об имеющемся трудовом стаже, выдана органами Пенсионного фонда Украины,

декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть календарных месяцев,

копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным),

информация о составе семьи лица

Стоит отметить! Социальная пенсия может рассматриваться каждые 6 месяцев, с учетом изменений в доходах и материальном состоянии заявителя.